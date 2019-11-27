Гороскоп на 28 ноября: Близнецам следует заняться собой, Львам лучше отказаться от сладкого, а Стрельцы потеряют друга

Овен

Весь день Овны будут бегать по кругу, не зная, как из него вырваться. Следует с утра набраться терпения и просто пережить этот трудный день, советуют звезды.

Телец

«Розовые очки», которые Тельцы носили последнее время, спадут в этот день окончательно и вы будете разочарованы некоторыми окружающими вас обстоятельствами.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам заняться своим внутренним миром, ведь снаружи все равно нет ничего хорошо для вас в этот день.

Рак

Не следует искать виноватых в финансовых сложностях среди семьи или друзей, Раки. Если очень нужно, то лучше обратиться за помощью к проверенным людям.

Лев

Звезды советуют Львам, которые полюбили сладкое в последнее время, остановиться хотя бы на время и дать своему телу передышку.

Дева

В этот день Девы имеют полное право взять передышку, так как они отлично поработали накануне. К тому же ваши заслуги были высоко оценены руководством.

Весы

Самый простой способ украсить ваш дом, Весы, это прикупить несколько горшков с цветами. Вы поразитесь, насколько преобразиться ваше жилище всего от пары растений.

Скорпион

Путешествие Скорпионов в данный момент будет не совсем удачным решением, но вы можете изучить вопрос и выбрать место для поездки в ближайшем будущем.

Стрелец

Из вашей стены круговой защиты, Стрельцы, выпал один большой камень в виде важного для вас человека. Приложите усилия, чтобы перестроиться, и вскоре у вас появится новый знакомый.

Козерог

Козерогам, пребывающим в депрессии из-за расставания с любимым, звезды советуют выглядеть в этот день как можно лучше. Сделайте яркий макияж, наденьте лучший наряд, сразите всех своей красотой.

Водолей

Как бы вам, Водолеи, ни было хорошо в компании, но иногда нужно отдыхать в одиночестве. Возьмите хорошую книгу или включите фильм, заберитесь под одеяло и наслаждайтесь.

Рыбы

В этот день звезды настоятельно рекомендуют Рыбам не решать проблемы своих друзей, а ограничиться лишь выдачей полезного совета.

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