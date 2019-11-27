С начальниками учреждений УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы

С начальниками учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, были проведены учебно-методические сборы.

В рамках сборов начальникам подведомственных учреждений были продемонстрированы порядок организации и проведения инструктивных занятий с личным составом караулов перед заступлением на службу, порядок организации и проведения занятий по огневой, физической подготовке и тактико-строевых занятий по специальной подготовке.

Помимо этого, были рассмотрены вопросы по организации службы конвоирования спецконтингента.

Для проведения занятий была задействована учебно-материальная база межрегионального учебного центра и отдела по конвоированию.

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Источник: 13.fsin.su