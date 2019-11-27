С начала нынешнего года в Ленинском районе Саранска было выявлено 36 нарушений земельного законодательства

В Ленинском районе Саранска с начала нынешнего года было выявлено несколько десятков нарушений земельного законодательства.
В период с января по конец ноября текущего года земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска было проведено 37 проверок соблюдения гражданами требований земельного законодательства.
В ходе проведения упомянутых проверок было выявлено 36 нарушений земельного законодательства.
Гражданам, которые не соблюдают рассматриваемое законодательство, были выданы предписания об устранении нарушений.
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Источник: adm-saransk.ru