С начала нынешнего года в Ленинском районе Саранска было выявлено 36 нарушений земельного законодательства

В Ленинском районе Саранска с начала нынешнего года было выявлено несколько десятков нарушений земельного законодательства.

В период с января по конец ноября текущего года земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска было проведено 37 проверок соблюдения гражданами требований земельного законодательства.

В ходе проведения упомянутых проверок было выявлено 36 нарушений земельного законодательства.

Гражданам, которые не соблюдают рассматриваемое законодательство, были выданы предписания об устранении нарушений.

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Источник: adm-saransk.ru