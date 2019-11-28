ГУ МВД РФ по Мордовии призывает граждан принять меры к сохранности личного имущества

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей Мордовии принять меры к сохранности личного имущества.

С начала нынешнего года на территории республики было зафиксировано 59 случаев неправомерного завладения транспортными средствами. Кроме того, за отчетный период стражами порядка было зарегистрировано 74 факта краж личного имущества из автомобилей.

Стоит отметить, что транспортные средства, подвергнутые преступным посягательствам, не были оборудованы сигнализацией или противоугонной системой.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф