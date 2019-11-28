Гороскоп на 29 ноября: Овны потеряют чувствительность, Девам не следует искать в себе недостатки, а Водолеям лучше подождать с реализацией новой идеи

Овен

Овны потеряют на время способность чувствовать своих близких людей, поэтому вам придется полагаться лишь на слова и оценку действий.

Телец

В этот день на Тельцов навалится лень. Звезды советуют уступить ей и остаться дома, хорошенько отдохнуть как морально, так и физически, ведь впереди масса важных дел.

Близнецы

У Близнецов будет творческий упадок, и генерировать классные идеи они временно не смогут, правда, никто не запрещает взять нечто уже готовое и экспериментировать с ним.

Рак

Близкий Ракам человек будет испытывать трудности, но откажется объяснить в чем дело. Иногда лучше не лезть с вопросами, а дать время человеку самому во всем разобраться.

Лев

Память в этот день будет подводить Львов. Лучше посидеть дома и почитать любовные романы – не беда, если вы на следующий день не сможете вспомнить и строчки.

Дева

Девам не стоит волноваться относительно странного поведения своего избранника, так как это точно не связано с вами. Вскоре он вам все расскажет, дайте время.

Весы

Весы не получат поддержку со стороны близких, если решат переделать все дела по дому – все придется делать самому. Только не сильно убивайтесь, отдыхать тоже нужно.

Скорпион

В этот день Скорпионы будут изучать неизвестные им ранее факты. Просто складывайте все в голове, проанализировать и отсортировать их вы еще успеете.

Стрелец

Друг Стрельцов может поставить вас в щекотливую ситуацию, попросив сделать то, что вы сделать не в состоянии. Постарайтесь потянуть с ответом, возможно, друг откажется от просьбы.

Козерог

Козероги могут неверно интерпретировать сигналы, полученные от других людей. Дело в том, уверены звезды, что у этих людей сбился алгоритм поведения из-за стресса, а с вашими чувствами все в порядке.

Водолей

Новая идея может прийти в голову Водолеев в этот день, но не стоит сразу делать на нее большую ставку. Подождите пару дней, а затем снова вернитесь к ее рассмотрению.

Рыбы

Знакомые могут сообщить тревожные сведения, касающиеся ваших финансов, Рыбы. Однако не торопитесь принимать какие-то решения – лучше трижды все перепроверить, ведь все могут ошибаться.

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