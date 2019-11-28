В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги регионального этапа конкурса православной иконописи

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги регионального этапа конкурса православной иконописи «Канон».

На суд жюри было представлено 36 работ осужденных. При оценке икон учитывались способ и техника их написания.

В номинации «Храмовая икона» победу одержала работа осужденного, содержащегося в исправительной колонии №10, Владимира Перегудова.

В номинации «Аналойная икона» лучшей была признана работа осужденного Алексея Гусева (ИК-18).

В номинации «Домашняя икона» победителем стала осужденная из лечебного исправительного учреждения №3 Лилия Ринатова.

Работы победителей будут отправлены на смотр религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением».

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Источник: 13.fsin.su