Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии принимают участие в мероприятиях по правовому просвещению детей

Заместитель начальника исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии Светлана Соколова и начальник отдела кадров и работы с личным составом учреждения Любовь Якунина посетили Парцинскую общеобразовательную школу Зубово-Полянского района.

Сотрудники указанного исправительного учреждения провели мероприятия по правовому просвещению и консультированию учеников 7-9-х классов.

В ходе общения затрагивались темы правового консультирования детей по вопросам их прав.

Школьники активно задавали интересующие их вопросы.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su