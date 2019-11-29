Гороскоп на 30 ноября: у Близнецов отличный день, Раки могут создать шедевр, а Рыбы решат начать ремонт

Овен

Овнам в этот день не стоит быть особо разборчивыми и лучше принять все, что вам уготовили звезды, как есть. Дареному коню, как известно, в зубы не смотрят.

Телец

Постоянно испытывающим финансовые проблемы Тельцам звезды советуют улучшить контроль за расходами. Увидев, сколько и куда вы тратите деньги, вам будет проще найти на чем сэкономить.

Близнецы

Ожидается хороший день для Близнецов, которых могут пригласить поучаствовать в новом проекте, также вы можете познакомиться с интересными людьми.

Рак

Звезды предлагают Ракам в этот день реализовать их творческий потенциал, оставшись дома. Вы давно мечтали создать какой-нибудь шедевр, так дерзайте, звезды на вашей стороне.

Лев

Умение Львов находить связи меду совершенно разрозненными темами сыграет вам на руку в этот день. Также вы сможете увидеть окружающее вас действо в новом свете.

Дева

Девы не могут сосредоточиться на деле, поскольку сердце не участвует в процессе. Звезды советуют взять небольшой перерыв и отдохнуть.

Весы

Чтобы что-то изменилось, нужно что-то для этого сделать, Весы. Звезды говорят, что это будет трудный день, так как вы начнете реализовывать запланированные изменения.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам, решившим быстро улучшить свое финансовое положение, не торопиться и выждать момента, когда все сведения будут сто раз перепроверены.

Стрелец

Все, что будут делать Стрельцы в этот день, будет только ухудшать ситуацию, предупреждают звезды. Вы расслабитесь только вечером в компании друзей.

Козерог

В этот день Козерогам следует научиться избавляться от напряжения и стресса. Нужно остановиться, закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов. Поверьте, это помогает.

Водолей

Несмотря на сильнейшее желание Водолеев броситься с головой в омут работы, звезды предлагают вам уделить внимание избраннику и устроить для него(нее) романтический вечер.

Рыбы

Слишком энергичные Рыбы задумали ремонт, но помощью все равно будет не лишней. Только не нагружайте помощников сверх меры, ведь не у всех есть ваша безграничная энергия.

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