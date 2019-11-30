Гороскоп на 1 декабря: для многих знаков завершится «черная» полоса, но силы восстановятся не так быстро, как хотелось бы

Овен

В этот день темные тучи, сгустившиеся было над Овнами, будут развеяны ветрами перемен. Искренне интересуйтесь мнением окружающих, это поможет вам завести новых друзей.

Телец

Попавшие в тупиковую ситуацию Тельцы будут вынуждены рассмотреть идеи, в сторону которых еще вчера вы даже не взглянули бы. А что остается делать?

Близнецы

Несмотря на окружающий вас хаос, Близнецы, и необходимость срочно что-то с этим делать, найдите время для передышки, умоляют звезды, так как силы вам еще ой как понадобятся.

Рак

Отличный день для Раков, которые после трудных будней очень устали, но теперь могут расслабиться. Только не переусердствуйте с отдыхом, предупреждают звезды, иначе не хватит сил встать с кровати.

Лев

Полоса неудачных встреч и переговоров завершилась, уверяют Львов звезды. Вскоре могут открыться некоторые причины, приведшие к вашим неудачам на встречах.

Дева

Звезды советуют Девам уделить больше внимания своему телу, увеличив время аэробных упражнений и снизив количество употребляемых в пищу продуктов, богатых сахаром и жирами.

Весы

«Черная» полоса завершится и для Весов. Представители данного знака будут отлично выглядеть в этот день и получат множество комплиментов, которых вы, безусловно, достойны.

Скорпион

Хороший день для Скорпионов, которые у себя дома окажутся в обстановке полной гармонии. Ваша интуиция поможет сделать ее еще лучше, и довести до совершенства.

Стрелец

Стрельцы, равно как и другие знаки, сильно устали за последнее время, и теперь самое время отдохнуть. Прогулка в парке, уверены звезды, подойдет вам лучше всего.

Козерог

В этот день Козероги могут быть просто беззаботным ребенком, который хочет играть. После пройденной трудной полосы требуется отдых, и только вам решать, каким он будет.

Водолей

Водолеи много работали в последнее время и вам просто необходимо отдохнуть. Даже если вы решите развлечь себя детскими шалостями, уверяют звезды, это не будет воспринято в штыки.

Рыбы

Звезды уверены, что Рыбам просто необходимо как следует взбодриться. Если кто-то вас приглашает в клуб или кинотеатр, то следует соглашаться в обязательном порядке.

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