Житель Мордовии, обвиняемый в приобретении и хранении наркотиков, был приговорен к обязательным работам

В Ичалковском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

23 сентября нынешнего года 32-летний житель посёлка Смольный указанного района в пойме реки Алатырь сорвал куст конопли. Мужчина стал хранить данное растение в корнях дерева, растущего возле его дома. 24 сентября гражданин был задержан.

Решением суда в отношении жителя посёлка Смольный была избрана мера наказания в виде 400 часов обязательных работ.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru