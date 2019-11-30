Народные приметы на 1 декабря подскажут, следует ли готовиться к морозной зиме

Народные приметы на 1 декабря позволят узнать, какая погода будет наблюдаться на протяжении грядущей зимы.

В былые времена существовало весьма простое и в определенном смысле логичное поверье, касающееся метеорологических наблюдений, гласившее, что теплая погода 1 декабря является верным признаком того, что и вся последующая зима также не будет особо холодной, а холодный первый день зимы предвещает, что до марта будут удерживаться сильные морозы.

Сильный ветер 1 декабря предвещает, что зима будет сопровождаться обилием вьюг и метелей.

Кроме того, несколько веков назад в первый день зимы обращали внимание на поведение ворон. Считалось, что данные птицы, расхаживающие по дороге в этот день, являются верным признаком того, что в ближайшее время наступит оттепель.

Православная церковь 1 декабря вспоминает святых мучеников Романа и Платона, которые были убиты из-за веры.