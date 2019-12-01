Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в акции «Спешите делать добро!»

В лечебном исправительном учреждении №9 УФСИН РФ по Мордовии в рамках благотворительной акции «Спешите делать добро!» был организован сбор вещей и игрушек.

Также на собранные сотрудниками указанного учреждения средства были приобретены наборы для творчества, канцтовары и сладости.

Для передачи всего вышеперечисленного представители ФСИН посетили Краснослободскую общеобразовательную школу-интернат.

Сотрудники исправительной колонии №14 посетили реабилитационный центр для детей, оставшихся без попечения родителей «Ясная поляна». В качестве подарков ребята получили одежду, обувь, игрушки, канцелярские товары и сладости.

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Источник: 13.fsin.su