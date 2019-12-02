Сотрудники ветеринарной службы УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в учениях по ликвидации очага африканской чумы

Сотрудники ветеринарной службы УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в командно-штабных учениях по отработке межведомственного взаимодействия при угрозе возникновения очага африканской чумы свиней и его ликвидации.

Легенда учений гласила, что очаг заражения был обнаружен в селе Хилково Торбеевского района. К месту очага направились мобильные группы и остальные участники учений.

В районе упомянутого населенного пункта была зафиксирована условная угроза африканской чумы свиней, территория была оцеплена. Мобильные группы провели все необходимые действия, уничтожив зараженных животных и продезинфицировав территорию.

Привлекаемые силы и средства продемонстрировали готовность к оперативному реагированию при возникновении особо опасной болезни животных.

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Источник: 13.fsin.su