В Саранске полицейские изъяли наркотики у 24-летнего парня и 32-летнего мужчины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного местного жителя и жителя Нижегородской области.

На улице Т. Бибиной стражи порядка задержали 32-летнего жителя Нижегородской области, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,18 г. Ранее у данного мужчины уже были проблемы с законом.

Возле автозаправочной станции, расположенной по адресу – проспект 70 лет Октября, полицейские задержали 24-летнего безработного жителя Саранска. У молодого человека стражи порядка изъяли синтетические наркотики массой 0,43 г.

Задержанные заявили, что хранили наркотики для собственного употребления.

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Источник: 13.мвд.рф