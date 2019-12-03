В УФСИН РФ по Мордовии прошли сборы по организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных

В УФСИН РФ по Мордовии были проведены двухдневные учебно-методические сборы по организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных к лишению свободы.

В первый день сборов были проведены лекционные занятия, а также практические занятия на базе исправительной колонии №44. До обучаемых были доведены вопросы расследования несчастных случаев на производстве, организации работы участка консервирования овощей, производства строительных материалов, а также резинотехнических изделий.

В рамках второго дня сборов были проведены лекционные и практические занятия на учебных местах, организованных непосредственно на производственных объектах промышленной зоны упомянутой колонии. Были обсуждены вопросы организации работы раскройного и швейного участка, особенности организации производства кондитерских изделий и работы подсобного хозяйства.

Завершились рассматриваемые сборы итоговой проверкой полученных знаний.

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Источник: 13.fsin.su