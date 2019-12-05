Гороскоп на 6 декабря: отличнейший день для Овнов, Ракам лучше не давить на партнера, а изобретение Дев будет признано большинством

Овен

Звезды рассыпаются в поздравлениях, ведь у Овнов сегодня великолепнейший день. Если вы хотели повышение, то идите и берите, если же хотели начать свой бизнес, то сейчас самое время.

Телец

Для Тельцов открываются возможности расширить свой бизнес, открыв филиал за рубежом, при этом такой шаг станет прорывом и ваши дела стремительно пойдут в гору.

Близнецы

Инвестиции могут помочь Близнецам получить дополнительный доход. Звезды уверены, что сделки с землей или недвижимостью будут весьма прибыльными.

Рак

Бизнес-партнер может отказаться от расширения сотрудничества, но звезды не советуют Ракам давить на него. Лучше немножко подождать и вскоре все само собой уладится.

Лев

Физические силы Льва находятся на пике, поэтому вы будете способны сделать маленькое чудо. Это, в свою очередь, откроет для вас новые возможности в творчестве, карьере и финансах.

Дева

Внедренное Девами новшество будет признано и отмечено большинством в этот день, что придаст вам желания изобрести еще что-нибудь. Вечером устройте праздник.

Весы

Друзья Весов могут прийти в гости и предоставить вам возможность работать вне дома, что самым положительным образом отразиться на ваших финансах.

Скорпион

Сосед Скорпионов может нуждаться в вашей помощи. Также может появиться возможность устроиться на более прибыльную работу или же эффективнее выполнять имеющуюся.

Стрелец

Идеи насчет развития карьеры и бизнеса в целом могут не выходить из головы Стрельцов. Постарайтесь записать их и тогда ваша голова освободиться, а вы сможете спокойно обдумать каждую идею.

Козерог

Звезды спешат сообщить Козерогам, что у них все отлично и в скором времени ничего не изменится. Здоровье, бизнес, финансы и романтика – все на высоте!

Водолей

Разногласия Водолеев с деловым партнером не приведут к разрыву, уверены звезды. Пока что у вас все в порядке, но для поддержания данного положения дел следует прилагать определенные усилия.

Рыбы

На горизонте могут проявиться очертания мечты, к которой Рыбы так долго и упорно идут вот уже не первый год. Перед финишным рывком следует отдохнуть, к примеру, вечером с друзьями в ресторане.

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