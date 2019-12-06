В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД остановили несколько автомобилей, которые находятся в розыске

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции остановили несколько автомобилей, которые находятся в розыске.

Вечером 5 декабря в Саранске инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Пушкина остановили автомобиль марки ВАЗ-21102 под управлением 30-летнего мужчины. При проверке документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации на рассматриваемое транспортное средство находятся в розыске.

Спустя несколько часов на той же улице стражами порядка был остановлен автомобиль марки «Лада-Калина», за рулем которого находился 54-летний мужчина. Выяснилось, что данное транспортное средство также находится в розыске.

Вечером 5 декабря в Рузаевке сотрудниками ГИБДД на улице Маяковского был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21099 под управлением 18-летнего парня. Было установлено, что эта машина также находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водители указанных транспортных средств были доставлены в отделения полиции.

Читайте также о том, что в Мордовии оштрафовали жителя Москвы, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество.

Источник: гибдд.рф