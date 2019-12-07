Директора одной из организаций Лямбирского района оштрафовали за нарушение трудового законодательства

В Лямбирском районе директора одной из местных организаций оштрафовали за нарушение трудового законодательства.

Сотрудники прокуратуры указанного района установили, что работникам ООО «Формула окон» не выплачивается компенсация за нарушение срока выплаты заработной платы.

В отношении директора указанной организации была избрана мера административного наказания в виде штрафа, размер которого составил 10 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе предпринимателя оштрафовали за продажу сигарет возле спортивной школы.

Источник: prokrm.ru