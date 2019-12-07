Гороскоп на 8 декабря: почти все знаки Зодиака получат огромную энергетическую подпитку и смогут реализовать свои планы, уверены звезды

Овен

Звезды обещают Овнам полную поддержку в делах и дома, и на работе, поэтому составляйте план действий и приступайте, но не вздумайте что-то отложить на потом.

Телец

Если есть дела, к которым Тельцы не решались подступиться из-за и сложности, то сегодня тот самый день, когда все получится, нужно лишь начать.

Близнецы

Хорошее самочувствие и прилив сил помогут быстро расправиться с рутиной на работе и приступить к реализации больших проектов.

Рак

В этот день звезды подарят Ракам максимум умственной и физической энергии, поэтому правильно распорядитесь дарами и примените их для продвижения к самым заветным целям.

Лев

Львы будут полны новых идей в этот день, но для выполнения рутинных дел и задач может потребоваться усилие. Принять участие в новом проекте будет умным ходом.

Дева

В этот день Девы получат настолько мощную энергетическую подпитку, что смогут даже бросить курить. Если же у вас нет этой вредной привычки, то сделайте все дела на работе, чтобы вечером отдохнуть с друзьями.

Весы

Весам удастся в этот день сделать то, что они не могли сделать довольно долгое время. Вы сильно устаете в последнее время, но вскоре это изменится.

Скорпион

Привыкшим рисковать Скорпионам в этот день следует знать, что удача на их стороне, но лучше, все же, полагаться только на себя и свои силы, которых у вас будет много с самого утра.

Стрелец

Звезды уверены, что Стрельцам в этот день хватит сил для доведения до логического финиша любого дела, за которое они только возьмутся.

Козерог

Несмотря на прилив энергии и сил, Козерогам не помешает изредка делать перерывы в работе, чтобы просто насладиться видом за окном.

Водолей

Водолеев в этот день будут отвлекать разговорами, но следует сосредоточиться на выполнении своих дел, которые потихоньку приближают вас к поставленной цели.

Рыбы

Отличный день для того, чтобы начать новый проект, реализацию которого Рыбы уже очень долго откладывали. Энергии хватит и на работу, и на отдых.

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