Гороскоп на 9 декабря: Тельцы превратятся в кулинаров, Львов могут пригласить на новую работу, а Стрельцам нужно быть более серьезными

Овен

Звезды советуют Овнам не доминировать над собеседником, а прислушиваться к чужим мнениям и идеям.

Телец

В этот день Тельцы возможно захотят приготовить своими руками ужин и пригласить гостей. Будьте открыты и тогда люди ответят вам взаимностью.

Близнецы

Звезды уверены, что все не так плохо, как Близнецы себе представляют. Не следует раздражаться без причины – станет только хуже, ваши тревоги усилятся к вечеру, но быстро пройдут.

Рак

Чувствительность Раков поможет вам понять то, что упускают другие и тогда вы получите шанс совершить прорыв в важной для вас области.

Лев

Вечером этого для Львы могут получить приглашение на новую работу, но до этого придется основательно потрудиться на текущем месте работы.

Дева

Девам следует сохранять контроль над эмоциями, которые в этот день могут разбушеваться, и в целом у вас будет неплохо получаться держать себя в руках.

Весы

Следует быть общительным и слушающим других человеком, Весы, чтобы в этот день иметь возможность делать все так, как нужно вам.

Скорпион

Несмотря на критику, Скорпионам не стоит зацикливаться на своих ошибках. Если вы можете извлечь выгоду, тогда действуйте. Вечером можно будет отпраздновать победу.

Стрелец

Веселые и игривые с самого утра Стрельцы вскоре поймут, что вам нужно стать более организованными, чтобы добиться поставленной цели на этот день.

Козерог

С самого утра Козерогам будет трудно ладить с окружающими людьми, но уже к вечеру вы будете с ними лучшими приятелями.

Водолей

Внимание к нуждам других людей может втянуть Водолеев в не очень приятную ситуацию, которой хотелось бы избежать, поэтому следует и дальше помогать другим, но знать в этом меру.

Рыбы

Контроль над своими чувствами и эмоциями даст Рыбам возможность взять в руки управление другими сферами своей жизни. Появится шанс завести полезные знакомства.

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