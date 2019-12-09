Гороскоп на 10 декабря: Близнецы завершат важный проект, у Дев проявится скрытый талант, а Водолеи будут составлять планы на будущее

Овен

Овны будут либо незаслуженно оскорблены избранником, либо вы примете невинные слова за оскорбление. Небольшая разлука пойдет вам на пользу, вскоре все наладится.

Телец

Среди дня на Тельцов может снизойти озарение и принести массу интересных и полезных идей. Этот будет эмоционально напряженный момент, поэтому держите себя в руках.

Близнецы

Помощь от коллег или знакомых даст возможность Близнецам завершить проект, показав который нужным людям, вы получите многочисленные выгоды.

Рак

Дома у Раков может состояться встреча ваших коллег и друзей для мозгового штурма. Некоторые из услышанных идей могут помочь улучшить ваше финансовое положение.

Лев

Львов могут попросить о помощи близкие или родные и вы в силах сделать многое, однако звезды предупреждают, что при этом следует сохранять объективность.

Дева

Занятия за компьютером помогут обнаружить скрытые до этого таланты Дев. Следует развивать выявленные способности, в чем могут помочь друзья или приятели.

Весы

Весь день в голове Весов на сверхсветовой скорости будут проноситься различные идеи, которые было бы хорошо записывать, поскольку запомнить такой объем информации крайне сложно.

Скорпион

Хороший день для того, чтобы Скорпионы научились чему-то новому. Посетите бесплатные лекции, запишитесь на курсы или займитесь самообразованием.

Стрелец

В этот день друзья и коллеги Стрельцов соберутся для мозгового штурма. Вам следует в этом поучаствовать, так как у вас есть отличные идеи.

Козерог

Звезды советуют Козерогам быть в этот день подозрительными и не доверять людям, задающим много вопросов. Неудачный день для новых начинаний и знакомств.

Водолей

Отличный день для формулирования новых идей и составления планов на будущее. Идей и задумок будет много, поэтому неплохо было бы их записать.

Рыбы

Плохой сон лишит Рыб сил и мотивации на день, однако следует взять себя в руки, собраться, ведь в этот день перед вами откроются возможности, которые нужно использовать в своих интересах.

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