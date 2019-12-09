В Саранска 64-летняя женщина, упавшая в салоне троллейбуса, оказалась на больничной койке

В Саранске 64-летняя гражданка получила телесные повреждения, упав в салоне троллейбуса.

Указанный инцидент произошел ранним утром 7 декабря в Октябрьском районе города. В салоне троллейбуса, двигавшегося по улице Косарева, упала 64-летняя пассажирка. Известно, что женщина не держалась за поручни. За рулем транспортного средства находился 39-летний мужчина.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф