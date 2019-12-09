В Ковылкино водитель без прав сбил женщину, переходившую дорогу в запрещенном месте

В Ковылкино автомобилист, не имеющий водительского удостоверения, сбил женщину, пересекавшую проезжую часть в несанкционированной для этого зоне.

ДТП произошло ранним утром 8 декабря на улице Калинина. 38-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, находясь за рулем автомобиля марки ГАЗ, совершил наезд на 62-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист уехал с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении мужчины были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф