В Мордовии проводится проверка по факту ДТП, участником которого стал сотрудник одного из региональных министерств

В Рузаевском районе проводится проверка по факту ДТП, участником которого стал сотрудник одного из министерств Мордовии.

Стражами порядка было установлено, что 7 декабря нынешнего года на одном из участков дороги, пролегающей между населенными пунктами Русское Баймаково и Хованщина, 64-летний инспектор в области охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства Мордовии преднамеренно вышел из автомобиля марки УАЗ на проезжую часть, дабы провести проверку на наличие признаков незаконной охоты в отношении 42-летнего водителя автомобиля марки «Шевроле-Нива». Последний совершил касательный наезд на представителя министерства.

В результате ДТП 64-летний гражданин получил ушиб и растяжение связочно-капсульного аппарата левого локтевого сустава.

В настоящее время проводится проверка по факту рассматриваемого происшествия.

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Источник: 13.мвд.рф