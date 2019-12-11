Слушатели учебного центра УФСИН РФ по Мордовии защитили проекты антикоррупционной тематики

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано проведение мероприятия, посвященного Дню борьбы с коррупцией.

Слушатели защищали проекты, посвященные методам борьбы с коррупцией.

Проделанная работа по противодействию коррупции сформировала у слушателей позитивное отношение к нравственным нормам, а также повысила уровень их правового сознания и правовой культуры.

Каждый присутствующий осознал, что в любой ситуации можно найти верное решение, не предусматривающее нарушение законодательства.

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Источник: 13.fsin.su