В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля, которые находятся в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день остановили два автомобиля, которые находятся в розыске.

Днём 11 декабря на 49-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-21104 под управлением 27-летнего молодого человека. Выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации данной машины находятся в розыске.

В тот же день в Саранске сотрудники ГИБДД возле дома №27, расположенного по адресу – улица Войнова, остановили автомобиль марки ВАЗ-21124, за рулем которого находился 55-летний мужчина. Было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации данного транспортного средства также находятся в розыске.

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Источник: гибдд.рф