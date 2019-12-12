Гороскоп на 13 декабря: практически все знаки лишатся неуверенности, сомнений и других подобных чувств, мешавших жить в последнее время

Овен

Звезды уверяют, что в этот день к Овнам вернется уверенность в себе и своих силах, что очень поможет им в амурных делах.

Телец

Сомнения и неуверенность покинут Тельцов в этот день. Звезды советуют использовать это обстоятельство для того, чтобы разобраться в себе.

Близнецы

Преподавшие Близнецам урок звезды убирают все расставленные сети. Теперь вы освобожденный можете применить полученный опыт в реальной жизни.

Рак

Раки осознают, что их навыки и умения не являются приобретенными по их желанию, а были усвоены с подачи родителей. В этот день вы поймете, чего же на самом деле хотите вы лично.

Лев

Социальные амбиции Львов сильно уменьшились в размерах, однако звезды дают новую энергию для развития. Пусть новые планы будут не столь масштабными, но это хорошая эволюция.

Дева

Девы в этот день осознают себя родителем, готовым заботиться о других и брать ответственность на себя. Ваш избранник должен принять это и раскрыться эмоционально.

Весы

Произошедшие с Весами перемены пугают их самих. Не следует бояться того, что вас больше никто не понимает, так как понимание требуется только от самых близких людей.

Скорпион

Скорпионы окончательно решаться открыть собственный бизнес, поскольку их расхождения с партнерами дойдут до пика в этот день. Выгод ожидается больше, чем потерь.

Стрелец

Стрельцы в этот день завершат взятую паузу в отношениях, и с этого момента вы будете еще ближе с вашим избранником, говорят звезды.

Козерог

Все сомнения покинут голову и сердце Козерогов в этот день, уверяют звезды. Правда, придется разобраться с образовавшейся кучей проблем на работе.

Водолей

Неуверенным в себе Водолеям звезды обещают вернуть почву под ногами. Это должно помочь бизнесу, так как в последнее время вы не могли принимать важные решения.

Рыбы

Рыбы поймут, какие ошибки они допустили в прошлом и проведут анализ. Это поможет вам более уверенно двигаться вперед и с оптимизмом смотреть в будущее.

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