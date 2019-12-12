В Кочкуровском районе прокуратура в судебном порядке добилась проведения ремонта дороги

В Кочкуровском районе сотрудники прокуратуры в судебном порядке добились проведения ремонта дороги.

Представителями прокуратуры в селе Кочкурово было установлено, что состояние дороги, проходящей по улице Советской, не соответствует действующим требованиям.

Покрытие проезжей части указанной дороги имеет дефекты в виде выбоин, просадок и проломов, длина которых составляет более 15 см, а глубина равна более 5 см.

Прокурором Кочкуровского района в Октябрьский районный суд Саранска было направлено административное исковое заявление об обязательстве администрации района привести дорогу в соответствие с требованиями. Данное заявление было рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время дорога отремонтирована.

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Источник: prokrm.ru