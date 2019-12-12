Сотрудников одного из министерств Мордовии привлекли к ответственности за сокрытие информации об имуществе и доходах

В Мордовии были привлечены к ответственности несколько сотрудников одного из региональных министерств.

Прокуратурой Мордовии была проведена проверка исполнения законодательства о государственной службе и о противодействии коррупции в деятельности регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства, в ходе которой были обнаружены нарушения при представлении отдельными государственными гражданскими служащими и руководителями подведомственных данному министерству учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Были обнаружены факты умалчивания информации о полученных доходах, объектах недвижимости и земельных участках, счетах в кредитных организациях.

К дисциплинарной ответственности было привлечено 8 государственных гражданских служащих упомянутого министерства и 4 руководителя подведомственных учреждений.

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Источник: prokrm.ru