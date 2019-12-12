Заместитель главы Торбеевского района встретился с сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии

В исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии прошла встреча с заместителем главы администрации Торбеевского района Николаем Киреевым, а также игуменом Тимофеем (Вашлаевым).

Указанное мероприятие прошло в целях реализации мер социальной поддержки сотрудников, работников, ветеранов УИС и членов их семей.

В рамках рассматриваемой встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия по оказанию помощи в решении социальных проблем, а также были разъяснены положения государственной программы «Социальная поддержка граждан».

Николай Киреев ответил на вопросы присутствующих, а также описал перспективы благоустройства района.

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Источник: 13.fsin.su