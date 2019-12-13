Гороскоп на 14 декабря: романтику Тельцов нарушит работа, к Девам обратятся за помощью, а Рыбы на короткое время поссорятся с близким человеком

Овен

Овны в этот день смогут отлично спланировать поездку или заняться самообразованием. Вам не помешают даже отвлекающие факторы, так как вы собраны и спокойны.

Телец

Настроенных на романтику Тельцов ждет разочарование – запланированная на вечер встреча с избранником будет сорвана внезапно появившейся работой.

Близнецы

Звезды говорят, что загруженные на службе Близнецы могут не делать всю работу именно в этот день, когда вас ждут на вечеринке. Расслабьтесь вечером, а работу доделаете утром.

Рак

На Раков обрушится множество дел, и звезды советуют делать по одному за раз, не пытаясь решить весь ворох проблем одним движением – все равно ничего не выйдет.

Лев

Внезапно поступившие деньги натолкнут Львов на хорошие идеи о том, на что было бы хорошо их потратить. Скорее всего вы купите что-то для дома, к примеру, новую мебель.

Дева

В этот день к Девам за помощью придут и друзья, и знакомые, и родственники с близкими, поэтому будьте готовы многое отдать.

Весы

Весы в этот день будут много читать, хоть вас и будут отвлекать от этого увлекательного занятия друзья или коллеги.

Скорпион

Внезапно в Скорпионов могут возникнуть сомнения в достижимости поставленной совсем недавно цели. Размышления на эту тему прервет рутинная работа.

Стрелец

В этот день у Стрельцов будет отличное настроение для отдыха, но все составленные заранее планы могут быть нарушены. Звезды советуют отдохнуть, а делами заняться в другой день.

Козерог

Звезды предупреждают Козерогов о том, что их могут в тянуть в дискуссию о религии в этот день, при этом выражение вашей позиции может иметь самые неприятные последствия.

Водолей

Друзья или знакомые Водолеев могут попросить у них помощи в этот день, однако ваш ум настроен на то, чтобы давать нужные и дельные советы.

Рыбы

Рыбы в этот день не смогут найти взаимопонимания с близким человеком или же сродными. Однако отчаиваться не стоит, ведь уже к завтрашнему дню ваши отношения наладятся.

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