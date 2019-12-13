Прокуратурой Мордовии совместно с юридической клиникой МГУ им. Н.П. Огарева был проведен научно-практический семинар

Прокуратура Мордовии совместно с учебно-консультационным центром при кафедре правовых дисциплин юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева и юридической клиникой провела научно-практический семинар, посвященный проблемным вопросам при исполнении законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

С основным докладом выступил старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Денис Ситкин.

В рамках семинара были рассмотрены различные нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, выявленные прокурорами.

Также были обозначены основные проблемные моменты, среди которых отсутствие прозрачности при начислении коммунальных платежей, невозможность контроля финансовых потоков, неисполнение управляющими компаниями налогового законодательства и др.

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Источник: prokrm.ru