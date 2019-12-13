В Мордовии главу сельского поселения оштрафовали за нарушение трудовых прав несовершеннолетних граждан

В Кадошкинском районе главу сельского поселения оштрафовали за нарушение трудовых прав несовершеннолетних граждан.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в этом году три несовершеннолетних гражданина во время школьных каникул работали в администрации Латышовского сельского поселения. Данные работники были уволены летом, но расчет с ними был производен только осенью, что является нарушением действующего законодательства.

Кроме того, не была произведена уплата денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы.

Глава Латышовского сельского поселения была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru