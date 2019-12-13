В Саранске был задержан пьяный автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного автомобилиста.

В ночь на 12 декабря в посёлке Гагарина инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Борина остановили автомобиль марки «Мазда», за рулем которого находился 25-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что водительское удостоверение указанного парня находится в розыске. Также выяснилось, что ранее молодой человек привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф