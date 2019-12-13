Прокуратура Чамзинского района выявила нарушения в области обеспечения безопасности и охраны гидротехнических сооружений

В Чамзинском районе прокуратура выявила нарушения законодательства в области обеспечения безопасности и охраны гидротехнических сооружений.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что оценка безопасности гидротехнических сооружений администрациями Мичуринского, Большемаресевского сельских поселений и городского поселения Чамзинка не проводится. В органы Ростехнадзора декларации их безопасности указанными собственниками ГТС не были направлены.

Анализ причин снижения уровня безопасности ГТС не проводится. Не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности, а также по предотвращению аварии на данных объектах.

Помимо этого, договоры об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на нем не заключены.

Главам указанных поселений были внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, данные лица были привлечены к административной ответственности.

Также читайте о том, что в Мордовии главу сельского поселения оштрафовали за нарушение трудовых прав несовершеннолетних граждан.

Источник: prokrm.ru