В Темниковском районе прошли занятия по оказанию первой помощи пострадавшим в результате ДТП

В Темниковском медицинском колледже преподаватели провели занятия с работниками пожарно-спасательной части № 23 и сотрудниками ОГИБДД МВД России «Темниковкий» по оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП.

Преподаватели колледжа рассказали о том, какие бывают виды кровотечения, как оказывать помощь при переломах, как оценить состояние пострадавшего, от чего зависит характер оказания первой помощи и показали, как правильно делать повязки, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru