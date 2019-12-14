Гороскоп на 15 декабря: Овнам следует записать свои идеи, Ракам придется пресечь конфликт в своем доме, а Водолеям нужно будет перепроверить новые данные

Овен

В голове Овнов появится сразу несколько хороших идей, но они будут «сырыми» для практической реализации. Запишите их и потом додумайте.

Телец

О будущем Тельцов сильно волнуется один из близких вам людей. Пригласите его на ужин и побеседуйте о том, что нет причин для беспокойства и у вас все хорошо.

Близнецы

Потенциальный романтический партнер Близнецов может прекратить выходить с вами на связь. Не торопитесь делать выводы, может человек занят решением своих проблем.

Рак

В доме Раков произойдет встреча интересных, но малознакомых друг с другом людей, поэтому вам придется быстро гасить все разгорающиеся споры и конфликты.

Лев

У Львов может возникнуть проблема с записью на обучающие курсы – телефон и Интернет могут подвести в этот день. Если есть возможность, сходите лично и зарегистрируйтесь.

Дева

Девам не стоит паниковать из-за инвестированных средств, уверяют звезды. Вскоре ситуация на рынках выправиться и вы поймете, что ничего не потеряли.

Весы

Избранник Весов мало проводит с вами времени, но это не повод его ревновать. Вероятнее всего у любимого проблемы и он о них обязательно расскажет, когда со всем справится.

Скорпион

В этот день оборудование будет работать не так, как должно и Скорпионы ничего не смогут с этим поделать. Позовите на помощь понимающего в этом друга или знакомого.

Стрелец

Стрельцам их избранник уделяет недостаточно внимания, но звезды полагают, что это никак не связана с вами, а у любимого есть серьезная причина.

Козерог

Один из друзей Козерогов или близких приятелей в этот день пропадет с ваших радаров, но не стоит паниковать. Вероятнее всего, этому человеку нужно просто побыть в одиночестве.

Водолей

Водолеи могут получить информацию, которая вас встревожит. Однако прежде чем что-то делать, следует перепроверить все данные и только затем принимать решения.

Рыбы

Паниковать из-за финансовых проблем Рыбам не стоит, уверены звезды. Следует вникнуть в ситуацию, изучить все детали и тогда вы поймете, что все не так уж и плохо.

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