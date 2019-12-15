Гороскоп на 16 декабря: Близнецов посетят прибыльные идеи, Девы получат ценную информацию, а Рыбы помогут советом близкому человеку

Овен

Звезды предсказывают Овнам успех в финансовых делах и прочих проектах, в которые вы уже вложили много сил, но результата пока что не было.

Телец

Для Тельцов наступает время перемен. Возможно вы отправитесь в отпуск или переедете в новую квартиру или дом.

Близнецы

Воображение и изобретательность Тельцов подскажут вам новые идеи для финансовых достижений. Однако действовать нужно лишь после получения надежной информации.

Рак

звезды советую Ракам сходить на социальное мероприятие, где вы сможете обзавестись новыми полезными контактами.

Лев

Львы находятся на подъеме, что позволит вам завершить давно начатый проект и получить все причитающиеся бонусы – деньги, признание и славу.

Дева

Полученная издалека информация моет оказаться ценной для Дев, которые с ее помощью подготовят план развития бизнеса.

Весы

Родные или близкие могут прийти в гости к Весам с новым знакомым, у которого есть важные для вас данные. Эти сведения помогут завершить проект и получить большую прибыль.

Скорпион

Скорпионам следует провести у себя дома социальное мероприятие. Здесь вы познакомитесь и интересным человеком, чьи сведения помогут вам совершить карьерный скачок.

Стрелец

Трудности, стоявшие стеной на пути Стрельцов к цели, в этот день исчезнут как по мановению волшебной палочки.

Козерог

Козероги в этот день испытают подъем во всех сферах своей жизни, уверены звезды – от финансовых вопросов до романтических отношений.

Водолей

Старший товарищ или знакомый поможет Водолеям не только советом, но и решит ваши финансовые затруднения. При решении остальных проблем положитесь на интуицию.

Рыбы

В этот день знания Рыб в финансовой области смогут помочь другу или же родственнику. Также к вам может попасть часть информации, которую вы давно искали.

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