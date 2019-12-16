В Саранске 22-летний водитель легковушки сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе.
ДТП произошло вечером 13 декабря в Октябрьском районе города. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Осипенко, 22-летний парень, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-2115, допустил наезд на 59-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.
Было установлено, что в нынешнем году водитель легковушки неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.
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Источник: гибдд.рф