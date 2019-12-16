В Саранске во время зимних каникул будут проводиться культурно-массовые мероприятия для детей

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, прошедшего 16 декабря, распорядился составить план культурно-массовых мероприятий для развлечения детей в период зимних каникул, которые продлятся с 30 декабря по 11 января.

Градоначальник заявил, что при составлении плана указанных мероприятий нужно учитывать, что дети должны как можно больше времени проводить на свежем воздухе.

Начальник управления образования Оксана Шуляпова сообщила, что с 21 декабря в школах и детских садах города начнутся новогодние представления, в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина период с 25 декабря по 5 января будет работать резиденция Деда Мороза, а с 21 декабря в театре кукол «Крошка» начинаются новогодние представления и спектакли для детей. Кроме того, в период с 3 по 5 января в городе будут проходить соревнования по хоккею с шайбой.

По информации «Известий Мордовии».

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