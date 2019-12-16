Гороскоп на 17 декабря: Овны должны стать решительнее, Раки будут рассеяны, а Скорпионам не следует зацикливаться

Овен

Звезды уверены, что Овнам не нужно себя больше сдерживать, следует пойти и взять то, что вы давно заслужили, а не ждать, пока вам это преподнесут.

Телец

Тельцам не стоит зацикливаться на деталях в этот день, иначе можно пропустить нечто более важное, к примеру, время сдачи проекта.

Близнецы

В этот день Близнецам предстоит много общаться с людьми, при этом беседа не всегда будет складываться в вашу пользу. Проявите выдержку и силу духа.

Рак

Рассеянным Ракам будет сложно сосредоточится на чем-то конкретном. Звезды уверены, что вам следует расслабиться и относиться ко всему слишком серьезно.

Лев

Львам в этот день нужно будет развеяться и, возможно, для этого придется сменить работу на парк, в котором вы совершите замечательную прогулку.

Дева

Звезды полагают, что у Дев есть много интересной информации, которой следует поделиться с миром. Напишите письма живущим далеко знакомым, встретьтесь с друзьями и приятелями, пообщайтесь.

Весы

Весам пора задуматься о том, чтобы делиться своими знаниями и умениями с окружающими вас людьми. Вы объясняете сложные вещи простым языком, поэтому недостатка в слушателях не будет.

Скорпион

В этот день Скорпионам следует быть легкими, не вникать глубоко в суть проблем, и попытаться как можно скорее оказаться в зоне отдыха с друзьями.

Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов, что недостаток их выразительности может испугать собеседников, которые посчитают себя скучными и неинтересными.

Козерог

Козероги могут целый день выделить на шопингу, уверены звезды. Приятным поход по супермаркетам получится если вы пригласите друзей.

Водолей

В этот день Водолеи, жившие последнее время под гнетом обстоятельств, почувствуют облегчение и вскоре будут чувствовать себя как обычно.

Рыбы

Не следует переоценивать ситуацию и сгущать краски, советуют Рыбам звезды. Все не так страшно, как вам кажется, и очень скоро вы сами сможете в этом убедиться.

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