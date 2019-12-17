В ГУ МВД РФ по Мордовии отчитались о результатах работы по взысканию административных штрафов

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии отчитались о результатах работы по взысканию административных штрафов.

Общая сумма штрафов, которые были наложены должностными лицами МВД по Мордовии в период с января по ноябрь текущего года, составила 7,37 млн рублей. Было взыскано 5,76 млн рублей, что составляет 78,2% от общей суммы.

В общей сложности в период с января по ноябрь текущего года в Мордовии сотрудники правоохранительных органов составили 2250 протоколов об административных правонарушениях.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф