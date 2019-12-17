Гороскоп на 18 декабря: отличнейший день для Тельцов, Львы временно окажутся в одиночестве, а для Рыб будет важно сохранить хладнокровие

Овен

Сложный день для Овнов, которым различные недоброжелатели будут мешать претворять свои планы в жизнь. Держите себя в руках и не сдавайтесь.

Телец

Отличный день ожидает Тельцов. Вы преуспеете на работе, оторветесь на вечеринке, а с романтическим избранником проведете незабываемую ночь.

Близнецы

Близнецам следует сначала себя обезопасить, и только затем влезать в чужие разборки и драмы, поскольку вы можете пострадать, даже если ваши намерения являются сами благородными.

Рак

Звезды предостерегают Раков о того, чтобы давать пустые обещания, которые вы затем не сможете выполнить.

Лев

Львы в этот день могут оказаться в одиночестве – такова судьба практически всех первооткрывателей, но когда карта будет составлена, рядом сразу же станет многолюдно.

Дева

Не стоит себя сдерживать в этот день, Девы. Звезды говорят, что вам нужно применить все свои умения и способности, чтобы сделать дело.

Весы

В этот день Весам, которые знают все ответы, лучше молчать и слушать, поскольку любое сказанное вами слово, даже оно точное и правильное, будет обращено против вас.

Скорпион

Скорпионов будут в этот день подталкивать к принятию не совсем выгодных решений, поэтому придется применить весь имеющийся арсенал уловок и уверток.

Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов о том, что они могут быть легко сбиты с пути, если не будут себе ясно и четко представлять конечную точку маршрута.

Козерог

Агрессивность Козерогов звезды предлагают направить в дело – пробивать стены, мешающие вам достичь поставленной ранее цели.

Водолей

Водолеям предстоит в этот день решить один очень важный вопрос, после чего можно будет расслабиться и одним пальцем делать рутинные дела.

Рыбы

Звезды предупреждают Рыб о необходимости самоконтроля, который потребуется, чтобы сдержать себя в эмоциональные моменты и не причинить боль близким людям.

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