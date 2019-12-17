В Ардатове сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Ардатове сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Днём 16 декабря на улице Колхозной инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» остановили автомобиль марки ВАЗ-2113, за рулем которого находился 38-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее автомобилист уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф