В Ардатове сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Ардатове сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.
Днём 16 декабря на улице Колхозной инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» остановили автомобиль марки ВАЗ-2113, за рулем которого находился 38-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что ранее автомобилист уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф