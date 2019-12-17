Народные приметы на 18 декабря подскажут, какая погода будет наблюдаться в ближайшее время

Народные приметы на 18 декабря помогут узнать, какая погода будет наблюдаться на протяжении нескольких ближайших дней.

Несколько столетий назад в народной среде весьма распространенным было поверье о том, что в том случае, если 18 декабря будет наблюдаться таяние рыхлого снега, в ближайшие дни повысится температура воздуха.

Поющие в этот день снегири сигнализируют о приближающихся снегопадах, вьюгах и слякоти. Белки, которые спускаются с деревьев 18 декабря, предвещают оттепель.

Народные приметы на восемнадцатый день зимы не рекомендуют выполнять какую-либо работу, требующую физических усилий. В былые времена считалось, что трудовая деятельность в этот день не принесет никакого результата. Беременным женщинам 18 декабря не стоит мыть голову. Народные приметы говорят о том, что в противном случае у ребенка будет плохая память.

Православная церковь 18 декабря почитает память святого Саввы. Этот святой мог с помощью молитвы совершать чудеса, а также излечивать больных.