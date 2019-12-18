В одном из исправительных учреждений Мордовии прошли мероприятия, посвященные памяти Юрия Никулина

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия по случаю дня рождения выдающегося актера и клоуна Юрия Никулина.

Осужденные, являющиеся участниками кружка художественной самодеятельности, организовали показ театрализованного представления под названием «Клоунада», а также провели видеолекцию, посвященную жизни Юрия Никулина.

Также осужденными были подготовлены концертные номера, представляющие собой юмористические пародии на Юрия Никулина.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su