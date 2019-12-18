В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и фургона пострадал 58-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фургона, в результате которого пострадал 58-летний мужчина.

ДТП произошло ранним утром 17 декабря на 438-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». 34-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон марки ГАЗ, который совершал разворот.

58-летнему водителю фургона понадобилась медицинская помощь.

В отношении 34-летнего автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф