В Мордовии осудили четырех жительниц Саранска, обвиняемых в организации азартных игр

В Мордовии суд вынес приговор в отношении четырех жительниц Саранска, обвиняемых в организации азартных игр.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с января 2017 года по январь текущего года преступницы в арендованном помещении, расположенном на территории Рузаевки, организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.

В подпольном игровом клубе стражи порядка обнаружили и изъяли 10 игровых терминалов, компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, а также денежные средства на сумму 17 тыс. рублей.

Решением суда в отношении каждой из злоумышленниц была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф