Прокуратура Мордовии провела практический тренинг на юридическом факультете МГУ им. Н.П. Огарева

Прокуратура Мордовии совместно с учебно-консультационным центром при кафедре правовых дисциплин и юридической клиникой юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева провела практический тренинг, посвященный особенностям рассмотрения судами гражданских дел о взыскании страхового возмещения по причине причинения вреда здоровью.

Вела указанный тренинг начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Мордовии Елена Васильевна Каштанова.

Было отмечено, что споры, возникающие из-за причинения вреда здоровью, относятся к категории наиболее сложных дел и являются по своей сути актуальными и беспрецедентными.

Студентам были предложены для анализа конкретные жизненные ситуации, требующие разрешения с применением конкретных норм действующего страхового законодательства.

По окончании практического тренинга Елена Васильевна Каштанова ответила на вопросы слушателей.

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Источник: prokrm.ru