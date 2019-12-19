Гороскоп на 20 декабря: Близнецам стоит опуститься на землю, Раки получат долгожданную стабильность, а у Козерогов будет великолепный день

Овен

Звезды предупреждают Овнов, что прилив физических сил вовсе не означает необходимость их сразу же применять. Просто знайте, что вы сможете постоять за себя и близких.

Телец

Тельцам в этот день лучше решить сначала все мелкие дела, которые «путаются под ногами» и мешают взяться наконец-то за главную задачу.

Близнецы

Этот день не время для ваших фантазий, Близнецы, будет нужна практичность. Не отвлекайтесь, держите себя в руках и сконцентрируйтесь на решении конкретной задачи.

Рак

Раки обретут стабильность в этот день, но излишняя агрессивность может вам помешать. Держите свои чувства в узде и все будет хорошо.

Лев

Агрессия будет прорываться наружу и у Львов, предупреждают звезды. Сдерживайтесь и старайтесь искать во всем позитив, чтобы быстрее пережить этот день.

Дева

Прилив энергии поможет Девам сделать много хорошего в этот день, правда, могут возникнуть проблемы с мотивацией, но их можно будет быстро решить.

Весы

Эмоции Весов могут стать проблемой с самого утра, поэтому следует сразу же их взять под контроль. Будьте агрессивны в достижении цели, не идите на уступки.

Скорпион

Скорпионам в этот день придется спуститься с облаков и заняться решением насущных земных вопросов, которых вы избегали все последнее время.

Стрелец

Звезды говорят, что чувства Стрельцов могут быть задеты, поэтом вам лучше оставаться «заземленным» и сфокусироваться на делах, не думая о высоком.

Козерог

Отличный день для Козерогов, которым на работе будут помогать в достижении поставленных целей. Все отлично будет складываться и дома.

Водолей

В этот день Водолеям лучше держать свое мнение при себе и слушать других людей не перебивая. Звезды говорят, что могут вернуться деньги, считавшиеся потерянными.

Рыбы

Рыбам следует сделать много дел по дому в этот день, уверены звезды. Вас ждут стирка, уборка и другие типичные заботы. Для удобства составьте список.

Читайте также Гороскоп на декабрь 2019 года: Тельцам следует держать себя в руках, Ракам остался последний шаг до цели, а Весы будут обласканы удачей